РИАМО - 28 ноя. В столице за десять лет около 26 тысяч собак и кошек забрали из городских приютов, на сегодняшний день в муниципальных приютах содержатся порядка 17 тысяч животных, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Москва — это первый город в стране, где начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. С 2007 года в мегаполисе ведется такая работа. На сегодняшний день в столице работают 13 городских приютов.

«Для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула, за ними ежедневно наблюдают специалисты, а кормят собак и кошек только профессиональными сухими кормами», - говорится в сообщении.

Приюты помогают вернуть владельцам потерявшихся питомцев, а также найти новых хозяев брошенным животным. За десять лет в Москве по договорам опеки новым хозяевам передали почти 21 тысячу собак и более 5 тысяч кошек. На улицах благодаря такой работе в десять раз уменьшилось количество бездомных животных.

«Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов, делает прививку от бешенства, затем — кастрация или стерилизация и чипирование», - говорится в сообщении.

Последние пять лет в муниципальных приютах содержатся порядка 17 тысяч собак и кошек. Этого показателя придерживаются за счет соблюдения баланса по количеству отловленных животных и работе волонтеров, которые занимаются социализацией и пристройством кошек и собак.

Волонтеры приходят в приюты почти каждый день, общаются с животными, ходят с ними на прогулку, приносят корма и лакомства. Благодаря этому собаки и кошки учатся взаимодействовать с людьми.

Все животные в столичных приютах здоровы, им сделаны все прививки. Животные обучены ходить в туалет, а многие уже привыкли к людям. Найти себе питомца в Москве можно с помощью каталога или в самом приюте.