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Александр Манзюк
На Красной площади в Москве прошло торжественное открытие 15-го сезона на ГУМ-катке с участием именитых спортсменов.
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Александр Манзюк
Гости делали селфи на фоне ГУМ-катка.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Зрители собрались на церемонию открытия юбилейного сезона ГУМ-катка.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Для гостей мероприятия выступили фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые представили отрывок из мюзикла «Руслан и Людмила», поставленный олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии открытия ГУМ-катка в Москве
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
После выступлений спортсменов и артистов олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели зарядку для зрителей.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка с дочерью на церемонии открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония открытия ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
С 29 ноября все желающие смогут покататься на коньках на льду в центре столицы.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Каток на Красной площади будет открыт каждый день с 10:00 до 23:00. Планируется, что он будет работать до 1 марта 2021 года.
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