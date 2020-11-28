РИАМО - 28 ноя. Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева отметила, что дыхательные упражнения помогают человеку улучшить насыщаемость крови кислородом, а переболевшим Covid-19 их можно делать в период выздоровления, сообщает Nation News.

Она уточнила, что пока пациент еще не выписан, но уже выздоравливает после коронавирусной инфекции, то можно применять физиотерапевтические процедуры и делать дыхательные упражнения.

«Есть огромное количество упражнений, но даже элементарные движения руками вверх, вбок, чтобы развернуть грудную клетку, помогут увеличить движения верхней части туловища», — сказала Аплетаева.

Она пояснила, что человек не может размять свои легкие, но он может улучшить кровоснабжение легочной ткани, этому способствуют упражнения, движения верхней части туловища.

Врач добавила, что в йоге есть множество дыхательных упражнений, которые заставляют активно двигаться верхнюю часть тела.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.