РИАМО - 28 ноя. Московский район Ховрино за последние годы преобразился, здесь развивается социальная инфраструктура, а также создается крупный транспортно-пересадочный узел, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ховрино — местность с богатой историей. О ней известно еще с XVI века, а современное название района связывают со знатным родом Ховриных-Головиных. Этими землями также владели Третьяковы и Шереметевы, в разное время здесь бывали писатели Александр Пушкин, Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композитор Петр Чайковский и художник Кирилл Лемох», - говорится в сообщении.

До наших дней в районе сохранилась усадьба Грачевка, которая является главной исторической достопримечательностью данной территории. Здесь же стоит церковь Знамения Пресвятой Богородицы, возведенная столичным миллионером Митрофаном Грачевым. Вокруг усадьбы разбит Грачевский парк, в котором растут большие дубы, один из них называют самым старым деревом столицы.

Этот парк благоустроили три года назад, он вновь стал популярной у горожан зоной отдыха. В парке установили беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки, сделали комфортные дорожки. Также там появились детские и спортплощадки, велосипедная трасса и многое другое.

Улицы Ховрина благоустроили в рамках проекта «Мой район». Здесь же обновили сквер на улице Лавочкина, территории нескольких школ и детских садов, более 200 дворов.

Еще в районе была приведена в порядок улица Дыбенко, прилегающая к станции метро «Ховрино».

«Никуда не перееду!» — москвичи о жизни в одном из лучших районов Москвы>>