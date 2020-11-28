РИАМО - 28 ноя. В гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира серебро и бронзу выиграли российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов соответственно, сообщает Газета.ru.

Турнир прошел в субботу в Финляндии. Выиграл гонку норвежский лыжник Йоханнес Клэбо.

«Россиянин Алексей Червоткин занял второе место, отстав от норвежца на 4,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших представитель России Александр Большунов (плюс 18 секунд)», - говорится в сообщении.

В данной гонке в десятку лучших попал еще один россиянин Илья Семиков (плюс 33,2 секунды).​