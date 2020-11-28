РИАМО - 28 ноя. Столичные пожарные Николай Демиденко и Константин Ефимов рассказали, почему выбрали такую профессию и об особенностях своей работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пожарные не могут объяснить, почему выбрали такую профессию, но уверены: случайных людей здесь не бывает. Те, кому это дело не по душе или не под силу, уходят максимум через два года. А те, кто остается, теряют счет времени», - говорится в сообщении.

Лейтенант внутренней службы, начальник караула пожарно-спасательной части №12 управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве Николай Демиденко работает в пожарной охране восемь лет. Он поступил в технический пожарно-спасательный колледж №57 имени В.М. Максимчука после девятого класса, но тогда еще не знал, кем будет работать.

«На первом курсе увлекся пожарно-прикладным спортом: подъемом по штурмовым лестницам, боевым развертыванием пожарной техники. Потом поступил на службу в МЧС и почему-то задержался. Сейчас я глаза и уши караула», - сказал Демиденко.

Он уточнил, что самый страшный пожар для него был в административном здании с деревянными перекрытиями на Ленинградском шоссе, тогда возгорание распространилось на три этажа. Пожарный вспомнил, что тогда пробирался сквозь едкий дым практически на ощупь.

Также пожарный вспомнил, как однажды в прихожей загоревшейся квартиры нашел беременную кошку, схватил животное и вместе с ним вышел на воздух. Кошка затем родила здоровых котят. Однажды Демиденко за сутки спас жизни семи человек и 22 эвакуировал из горящих зданий.

Старший прапорщик внутренней службы, командир отделения пожарно-спасательной части №113 управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Константин Ефимов подчеркнул, что не видит ничего особенного в своей профессии.

«Работа как работа. Быть пожарным не лучше и не хуже, чем, к примеру, электриком или сантехником», — пояснил он.

Пожарный принимал участие в ликвидации крупного пожара в Останкинской телебашне и тушил возгорание в здании Манежа.

«Был случай: горело студенческое общежитие. Пожар произошел в тот момент, когда студенты находились в нем, началась паника. Пришлось быстро надевать на всех маски и выводить. Я потерял счет людям, которых спасал», — поделился воспоминаниями Ефимов.

Он уточнил, что в тушении пожаров главное быть осторожным и соблюдать технику безопасности.

Демиденко был признан лучшим пожарным Москвы в 2017 году, а в 2020 году выиграл столичный этап XII всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший начальник караула».

Ефимов удостоен высшего квалификационного звания, награжден медалями «За отличие в службе», «20 лет МЧС России», «200 лет профессиональной пожарной охране Москвы» и «Маршал Василий Чуйков».