РИАМО - 28 ноя. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, согласно которому будут введены нормы о налогообложении в сфере обращения криптовалют, передает Газета.ru.

Ранее министерство финансов РФ сообщало о разработке пакета законопроектов о регулировании цифровых валют. Предлагалось обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В документе указывается, что декларацию по криптовалютам предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юридического лица в течение года превысит сумму в 600 тысяч рублей, не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации.​