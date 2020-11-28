РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 ноя. «Народные» тропинки во дворе дома №18 на улице Строителей подмосковного Дзержинского заасфальтируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Вопросы благоустройства территории и содержания домов обсудила глава округа Людмила Иванова с жителями домов №№14, 16 и 18 на улице Строителей. Большинство из них удалось решить на месте.

«Активисты дома №18 по улице Строителей обратились с просьбой обустроить пешеходные дорожки в расположенном рядом сквере. Сейчас там существуют так называемые народные тропинки. Людмила Иванова поручила выложить их асфальтом летом. Еще одну дорожку обустроят за домом», - говорится в сообщении.

Также жители попросить не убирать блоки, ограничивающие движение транспорта во дворе. В противном случае автомобилисты доставляют неудобства жильцам, проезжая на больших скоростях.

Жители дома №16 обратили внимание на удручающее состояние подвала. По их словам, там на стенах – грибок, а в подвале — блохи. Навести здесь порядок поручили управляющей компании ООО «СЭР». Еще одна просьба – закопать дренажный колодец. Вода из него попадает в подвал. По поручению Ивановой управляющая компания совместно с ДМУП «ЭКПО» комиссионно выйдут на место.

Жильцы дома №14 попросили обустроить асфальтную дорожку для инвалида-колясочника. В 2021 году просьба будет выполнена. Еще одно обращение – замена батарей во втором подъезде. Иванова разъяснила, что для решения вопросов по текущему ремонту дому необходимо создать Совет дома и назначить председателя, который будет согласовать работы с управляющей компанией. В этом вопросе содействие окажут сотрудники МБУ «Угреша-Дзержинский».