РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 ноя. С начала года в Дзержинском оказали психологическую помощь 50 приемным родителям, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С начала 2020 года специалисты службы сопровождения помогли 50 приемным родителям и 67 детям в Дзержинском», – говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье насчитывается 80 служб сопровождения замещающих семей.

«В регионе за помощью психологов можно обратиться в любую службу сопровождения. Специалисты составляют индивидуальную программу сопровождения конкретной семьи и ведут семью на протяжении всего периода пребывания ребенка в замещающей семье», – отмечается в материале.

В Подмосковье проживает почти 24,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,5 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.