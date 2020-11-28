РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье сняли видеоролик, в котором дети напомнили всем жителям о том, почему важно носить маску и часто мыть руки в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. Об этом знают даже дети. Не пренебрегайте простыми правилами санитарно-эпидемиологической безопасности. Берегите себя и своих близких!» - говорится в сообщении.

Дети в видеоролике отметили, что сейчас очень важно носить маску, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих. Также нужно часто мыть руки, например, можно использовать антисептик или влажную салфетку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регион доставили свыше 2 тысяч препаратов от Covid-19, еще несколько тысяч доз вакцины «Спутник V» ожидается на следующей неделе.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.