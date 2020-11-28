РИАМО - 28 ноя. В магазине «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве у трех сотрудников выявили коронавирус, а на торговом объекте не соблюдали меры борьбы с распространением Covid-19, поэтому было принято решение опечатать магазин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Несмотря на регистрацию в магазине трех случаев новой коронавирусной инфекции среди работников, юридическим лицом не организовано проведение разъяснительной работы в коллективе по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции, не приняты меры социального разобщения, включая временное прекращение работы предприятия, <…> переход на удаленный режим работы», - говорится в сообщении.

При проведении расследования выявлены факты нарушения антиковидных требований. Так, в магазине не соблюдаются принципы дистанцирования, на входе, на складе, в раздевалке и частично в зале отсутствует разметка на полу, не проводится полноценное обеззараживание воздуха.

Также администрация магазина не контролирует наличие масок и перчаток у покупателей, не измеряют температуру посетителям. В помещении торговой точки нет промаркированных емкостей для сбора средств индивидуальной защиты, в местах общего пользования нет антисептиков.

Выявленным контактным лицам в магазине вручены уведомления о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции. Медорганизациям по месту проживания людей, контактировавших в зараженными коронавирусом, направлены предписания об организации меднаблюдения.

Также юрлицу было выдано предписание об усилении противоэпидемических мероприятий в магазине. Данная ситуация находится на строгом контроле столичного управления Роспотребнадзора.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.