РИАМО - 28 ноя. В мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск прошла первая сессия нового потока флагманской программы «Наставничество», впервые наставниками выступают как победители и финалисты конкурса «Лидеры России», так и проектов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв», говорится в сообщении пресс-службы мастерской управления.

Программа «Наставничество» – одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения победителей и финалистов проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В программе этого года в качестве наставляемых участвуют молодые победители конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

«Участниками программы стали рекордные 226 человек – 113 наставнических пар – что является максимальным с момента открытия программы в 2018 году», - говорится в сообщении.

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с Covid-19, первая встреча программы – знакомство наставников и наставляемых – прошла в онлайн-формате.

«Мы отмечаем большой спрос от сторонних организаций на методологию программы. Поэтому планируем расширить ее контур и в 2021 году сделать из программы «Наставничество» комплексный продукт для дальнейшего масштабирования», – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

После установочной онлайн-сессии наставники начнут индивидуально работать с молодыми людьми и помогать им развивать профессиональные и личностные навыки, двигаться к достижению поставленных целей.