РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. В городском округе Подольск разыскивают 16-летнего подростка, который ушел из дома в деревне Жарково сутки назад и не вернулся, сообщается в группе «МВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал подросток! Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Артема Сердюкова 2004 года рождения, который 27 ноября ушел из дома в деревне Жарково и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 15-16 лет, рост около 180 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие», - говорится в сообщении.

Подросток был одет в куртку и шапку болотного цвета, штаны черного цвета и кроссовки зеленого цвета.



Лиц, располагающих информацией о пропавшем, просят обращаться в дежурную часть Дубровицкого пункта полиции по телефону: 8 (496) 765-11-67; дежурную часть УМВД России по Подольску: 8 (496) 763-02-63 или по номеру 112.