РИАМО - 28 ноя. Депутат Государственной думы РФ и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что в России не нужно вакцинировать от коронавирусной инфекции всех подряд, куда важнее, чтобы прививку сделали лица из группы риска, сообщает «Национальная служба новостей»​.

«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что не согласен с необходимостью всеобщей вакцинации. Депутат отметил, что важно привить пожилых граждан, а также молодых людей с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями.

Кроме того, вакцинацию должны пройти учителя и медики. При этом, по словам Онищенко, прививку могут сделать не все, так как при некоторых заболеваниях вакцинация строго противопоказана.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.