РИАМО - 28 ноя. Депутат Государственной думы РФ и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что в России не нужно вакцинировать от коронавирусной инфекции всех подряд, куда важнее, чтобы прививку сделали лица из группы риска, сообщает «Национальная служба новостей».
«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», — отметил Онищенко.
Он подчеркнул, что не согласен с необходимостью всеобщей вакцинации. Депутат отметил, что важно привить пожилых граждан, а также молодых людей с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями.
Кроме того, вакцинацию должны пройти учителя и медики. При этом, по словам Онищенко, прививку могут сделать не все, так как при некоторых заболеваниях вакцинация строго противопоказана.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
28 НОЯБРЯ
- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.
- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».
- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.
- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.
- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.
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