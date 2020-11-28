РИАМО - 28 ноя. Центральный тепловой пункт на улице Леснова в Ногинске будет передан из федеральной собственности в муниципальную собственность Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Площадь теплового пункта составляет 34 квадратных метра, он обеспечивает теплом четыре многоквартирных дома, гимназию и Центр культуры имени Г.В. Калиниченко в Ногинске. Передача объекта осуществляется во взаимодействии Минобороны России, Минмособлимущества и администрации Богородского округа.

«Здание теплового пункта числилось за военной частью и передается в муниципальную собственность Богородского городского округа для обслуживания и обеспечения теплом порядка 700 человек и двух социальных объектов», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что передача имущественных комплексов бывших военных городков в муниципальную собственность реализуется на территории Подмосковья с 2012 года, чтобы органы местного самоуправления могли на законных основаниях управлять данными имущественными активами, в том числе ремонтировать их.