РИАМО - 28 ноя. На юго-востоке столицы потушили возгорание в пристройке к зданию, по предварительным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: Южнопортовая улица, дом 28А, строение 17. Обстановка на месте происшествия спокойная. В 14:21 пожарным удалось локализовать возгорание.

«В 14:31 - ликвидация», - сказал собеседник агентства.

Сообщений о пострадавших не поступало.