РИАМО - 28 ноя. Пожарным удалось локализовать возгорание в пристройке к зданию на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовая улица, дом 28А, строение 17.

«В 14:21 — локализовано», - сказал собеседник агентства.

На месте пожара работает достаточное количество сил. Угрозы перехода огня нет.

Предварительно, площадь возгорания — 30 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.