РИАМО - 28 ноя. Дорожные полицейские в центре Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем, принадлежащим одной из каршеринговых авто, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило заявление от менеджера одной из каршеринговых компаний. Он сообщил, что неизвестное лицо на улице Новая дорога путем использования чужого аккаунта в мобильном приложении фирмы открыл автомобиль BMW стоимостью более 1,75 миллиона рублей, принадлежащий компании, и получил возможность управления им», - говорится в сообщении.

Правонарушитель доехал на этом авто до одного из домов на Нижегородской улице. Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 23-летний приезжий молодой человек.

«Со слов злоумышленника, чужой аккаунт он скачал в сети Интернет. Автомобилем он завладел <...> для того, чтобы доехать до нужной ему улицы без цели хищения», - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.