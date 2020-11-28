РИАМО - 28 ноя. Пожар произошел в пристройке к зданию по адресу: Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовая улица, дом 28А, строение 17, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Первое сообщение о загорании поступило в 13:55.

«Обстановка спокойная. Сил на месте достаточно», - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. Угрозы перехода огня нет.