РИАМО - 28 ноя. Пожар произошел в пристройке к зданию по адресу: Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовая улица, дом 28А, строение 17, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Первое сообщение о загорании поступило в 13:55.
«Обстановка спокойная. Сил на месте достаточно», - сказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало. Угрозы перехода огня нет.
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