РИАМО - 28 ноя. Из-за цензуры видеоплатформы YouTube в отношении российских СМИ Роскомнадзор попросил IT-компании сделать отечественные видеохостинги и популяризовать их, сообщает Газета.ru.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении ведомства.

Еще Роскомнадзор потребовал, чтобы корпорация Google сняла введенные ограничения с агентства Anna News.

Роскомнадзор отметил, что целенаправленная цензура в отношении российских СМИ недопустима, так как нарушает ключевые принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней.​