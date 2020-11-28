РИАМО - 28 ноя. В настоящее время специалисты локализовали распространение масляного пятна, которое обнаружили в Строгинской пойме возле улицы Авиационная в Москве-реке, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«Коммунальными службами проводятся оперативные меры по ликвидации небольшого масляного пятна. В настоящее время распространение пятна локализовано», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, для ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ ГУП «Мосводосток» и службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы проводят обработку водной глади реки специализированными средствами с использованием терморасщепленного сорбента, а также препаратом «Гидробрейк».

Ранее, 27 ноября, в Строгинской пойме также образовалось масляное пятно. Оно было полностью ликвидировано.