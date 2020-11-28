РИАМО - 28 ноя. Скончался клавишник российской группы «Дюна» Андрей Апухтин, ему было 58 лет, сообщает Газета.ru.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный̆ человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет», — написала супруга солиста группы «Дюна» Наталья Сенчукова на своей странице в соцсети Instagram.

Артистка не указала причину смерти клавишника, но в комментариях добавила, что это не коронавирусная инфекция.

В группе «Дюна» Апухтин играл с 1991 года.​