РИАМО - 28 ноя. Автомобилисты в России начали экономить на подготовке своих машин к зиме, расходы на данные цели сократились почти в два раза по сравнению с прошлым годом, пишет газета «Известия».

По данным специалистов IТ-компании «Платформа ОФД» и сервиса «СберАвто», российские владельцы машин прежде всего стали экономить на автосервисах.

«Больше всего за период с начала сентября по конец ноября сократились расходы на услуги автосервисов. Количество обращений к техническим специалистам упало на 48%, а средний чек уменьшился на 24% — до 4520 рублей за одно посещение», - говорится в сообщении.

Также на 16% уменьшились продажи незамерзающей жидкости в сравнении с показателями осени прошлого года. Более того, россияне стали реже мыть машины — минус 11%. В то же время стоимость услуг по мойке авто выросла на 3%.

Единственная статья расходов, в которой россияне не экономят, — это покупка шин. Осенью 2020 года их приобрели на 2% покупателей больше, а средний чек составил свыше 14 тысяч рублей, что на 5% выше, чем в 2019 году.

Ситуация связана с общим падением покупательской способности россиян и нестабильной ситуацией на рынке. Также на снижение объемов продаж сезонных товаров и услуг для автомобилей повлиял коронавирус и преимущественно сухая, достаточно комфортная погода в центральных регионах страны.

Эксперты подчеркивают, что экономить на подготовке автомобиля к зиме не стоит. Это может сказаться на безопасности.​