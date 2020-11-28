РИАМО - 28 ноя. В здании в поселке Ильинский Раменского городского округа произошло короткое замыкание, пожара не было, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 09:42 в поступила информация о возгорании в здании в поселке Ильинский.

«Короткое замыкание, пожара не последовало. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На вызов выехали 11 человек и три единицы техники.

Как сообщает ТАСС, короткое замыкание произошло в доме престарелых. Из-за данного инцидента были эвакуированы 56 человек, из которых десять сотрудников учреждения, 28 - лежачие пациенты.