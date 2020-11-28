РИАМО - 28 ноя. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин отметил, что спад экономики РФ в этом году превысит официальный прогноз в 3,9% и составит более 4%, сообщает Nation News.

«Как он отметил, европейская экономика в текущем году упадет примерно на 8% или даже 9%, британская — на 11%. Согласно официальной статистике, экономика РФ сократится на 3,9%, но, по мнению Кудрина, спад составит 4-4,5%», - говорится в сообщении.

Он уточнил, что пандемия коронавирусной инфекции будет способствовать снижению показателя уровня жизни в стране. Так, во втором квартале этого года жизненный уровень россиян уменьшился на 8%, а в третьем — на 4,5%.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что ускорился спад экономики в октябре с 3% до 4,7% в годовом выражении. Центробанк также предупредил, что РФ к концу 2020 года может потерять от 4% до 5% ВВП.