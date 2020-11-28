РИАМО - 28 ноя. В Коптевский районный суд Москвы передали уголовное дело о смертельном ДТП с утвержденным прокурором обвинительным заключением, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В декабре 2019 года на Станционной улице в столице нетрезвый водитель за рулем иномарки Mazda выехал за пределы проезжей части и наехал на трех пешеходов, которые погибли на месте от полученных травм. Также пострадал пассажир машины, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело было направлено в Коптевский суд столицы для рассмотрения по существу.