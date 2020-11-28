РИАМО - 28 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в правилах оформления инвалидности, их упростят, сообщает Nation News.

Ранее для установления или подтверждения инвалидности россиянам выдавали неполный список медобследований. Из-за этого пациентам нужно возвращаться в поликлинику за дополнительной информацией.

«Теперь же специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику и указывать недостающую информацию. Согласно постановлению, на возврат направления из бюро в медицинское учреждение выделяется максимум три рабочих дня», - говорится в сообщении.

Поле этого сотрудники поликлиники должны доработать документ. На это им дается не более 14 дней.

Данные правила вступят в силу после того, как российское правительство отменит временный порядок оформления инвалидности, введенный из-за пандемии Covid-19 в стране. Временный порядок действует до 1 марта 2021 года.​