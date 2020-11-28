РИАМО - 28 ноя. Неизвестные, вооруженные ножами и пистолетом, ограбили двух директоров фирм в столице, сумма ущерба составила 10 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что инцидент произошел по адресу: Москва, улица Васильцовский Стан, дом 5, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 ноября в 19:54 у 4-го подъезда по указанному адресу шестеро неизвестных в масках (балаклавах), угрожая предметами, похожими на ножи и пистолет, нанесли телесные повреждения и открыто похитили у директора ООО 8 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.

Также нападавшие ограбили по данному адресу еще одного директора другой компании на 2 миллиона рублей, а затем скрылись.

Он добавил, что второй пострадавший был доставлен в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».