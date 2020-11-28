РИАМО - 28 ноя. В Москве и Московской области за прошедшие сутки выпало около двух миллиметров осадков, сообщил в субботу РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За прошедшие сутки в Москве выпало два миллиметра осадков, а в Московской области – от 0 до 2 миллиметров. Кроме того, два миллиметра осадков было зафиксировано на метеостанции Клина и Дмитрова», - сказал Леус.

Он добавил, что данные показатели осадков являются абсолютной нормой. ​

Норма месяца по осадкам — 58 миллиметров. Таким образом, за минувшие сутки выпало 3,45% осадков от нормы.

В субботу в Москве и Подмосковье температура воздуха ожидается до плюс 2 градусов, возможны небольшие осадки. Относительная влажность воздуха прогнозируется около 80%.

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