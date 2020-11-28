РИАМО - 28 ноя. В Московскую область доставили более 2 тысяч препаратов от коронавирусной инфекции, а еще несколько тысяч доз вакцины «Спутник V» придет в регион на следующей неделе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вакцина показала свою эффективность, но у людей еще остаются вопросы о том, как она работает и кому можно прививаться», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О нюансах применения вакцины рассказали заместитель директора по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов и главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, член совета директоров компании-производителя вакцины Даниил Талянский и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет. После испытаний в центре Гамалеи представят все результаты.

Вакцинироваться с помощью препарата «Спутник V» противопоказано беременным, кормящим матерям и аллергикам. Кроме того, привиться не могут люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями и с повышенной температурой.

Вакцинацию могут пройти жители в возрасте от 18 до 60 лет. Перед прививкой следует проконсультироваться с врачом. До вакцинации также необходимо сдать ПЦР-тест на антитела. Вакцину введут только при их отсутствии.

«Как вы знаете, препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол сделают через 21 день. Перед инъекцией снова возьмут тест на антитела», - добавил Воробьев.

По словам врачей, после укола у человека может подняться температура, в таком случае надо принять парацетамол.

Прививку будут ставить по полису ОМС бесплатно. К 1 декабря в Подмосковье появятся точки вакцинации в 57 городских округах. Некоторые поликлиники уже готовы прививать пациентов, еще 46 медучреждений ждут поставки препаратов до 1 декабря. Всего к середине следующего месяца в регионе будет порядка 90 пунктов вакцинации.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.