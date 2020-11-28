РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 ноя. Волонтерским штабам подмосковного Дзержинского и Котельников передали 50 тысяч медицинских масок, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Руководитель областного волонтерского штаба «Единой России» Владимир Жук накануне провел в молодежном центре «Лидер» очередную встречу с волонтерским штабом Дзержинского. Он передал ребятам партию защитных масок.

«Мы закупили 50 тысяч масок для волонтерских штабов моего избирательного округа. Первые партии уже переданы в Котельники и теперь в Дзержинский. В планах закупка и других средств индивидуальной защиты – перчаток и антисептиков. Уверен, такие запасы помогут работать нашим волонтерам спокойно и безопасно», - сказал Жук.

Он добавил, что ситуацию с распространением коронавируса сложно назвать стабильной, количество заболевших в Подмосковье растет, а значит, работа волонтеров становится все более необходимой.

Руководитель волонтерского штаба в Дзержинском, депутат городского совета депутатов от партии «Единая Россия» Владимир Харламов уточнил, что количество заявок от жителей Дзержинского увеличивается. Преимущественно люди просят принести лекарства из аптек или городской поликлиники. В активе волонтерского штаба 113 человек, готовых прийти на помощь.

«Мы справляемся. Кроме того, десять человек из нашего штаба продолжают контроль масочного режима в аэропорту Домодедово. Остальные занимаются контролем масочного режима в общественном транспорте и выполнением заявок от горожан», - подчеркнул Харламов.

Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.