РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет на домашнем льду с финским ХК «Йокерит» из Хельсинки в субботу без зрителей из-за пандемии, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Финская громада ХК «Йокерит» приезжает в Подольск. Матч с ХК «Витязь» состоится в субботу в 17:30. Субботняя игра с клубом из Хельсинки очень важна для подмосковной команды. «Витязи» по-прежнему ведут борьбу за путевку в плей-офф. И хотя сила финского клуба понятна, у нашей команды есть возможность дать бой одному из конкурентов по конференции. При этом финны провели на шесть матчей меньше», - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию можно посмотреть на «КХЛ ТВ» в 17:20.

В минувшем сезоне в Хельсинки под Новый год «Витязь» уступил ХК «Йокерит» со счетом 1:4, а дома 14 января проиграл с минимальным счетом 2:3.

Всего в КХЛ в 12 матчах девять раз побеждали финны, «Витязь» выигрывал в Хельсинки в первые три года соперничества, оно ведется с 2014-го – однажды в основное время и дважды по буллитам. Разница шайб: 20 – 38.