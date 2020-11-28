РИАМО - 28 ноя. Полицейские с начала пандемии коронавирусной инфекции оштрафовали более 1,1 миллиона человек за нарушения ограничений, которые ввели из-за распространения Covid-19, сообщает ТАСС.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 миллиона протоколов об административных правонарушениях», - сказал представитель пресс-центра МВД России.

Большинство нарушителей (976,9 тысячи человек) привлекли к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», по ней минимальный штраф составляет 1 тысячу рублей.

По статье 3.18.1 КоАП столицы «Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» оштрафованы 109,2 тысячи человек, по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - 21,5 тысячи.

С апреля этого года все регионы страны сами вводят ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Полицейские задерживали нарушителей режима самоизоляции, карантина. А на сегодняшний день протоколы в основном составляются в отношении нарушителей перчаточно-масочного режима.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.