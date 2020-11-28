РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 62-летнюю женщину, которая пропала в Подольске два дня назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В Подольске Московской области пропала Татьяна Просвирникова в возрасте 62 года. С 26 ноября ее местонахождение неизвестно. Рост женщины 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые. Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти», - говорится в сообщении.

Была одета в коричневую дубленку с капюшоном, розовый свитер, черные брюки, черные замшевые сапоги, черную шапку с мехом. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщать по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.