РИАМО - 28 ноя. Пользователи проекта «Активный гражданин» определили победителя в конкурсе имени Корнея Чуковского в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проголосовали в конкурсе за приз зрительских симпатий 138,4 тысячи пользователей проекта «Активный гражданин».

«Лидером голосования стала книга «Наша Земля — дышит» детской писательницы Евгении Басовой. Герои этого произведения живут в согласии с природой, которая также является одним из действующих лиц в книге. За произведение проголосовали 14,3 тысячи человек (10,33% проголосовавших)», - говорится в сообщении.

Второе место в конкурсе заняла книга «Охота на сон. Сказка-засыпайка», автором которой является писатель Екатерина Завалишина. Эта работа получила 12,4 тысячи голосов — 9% от общего числа голосов. В книге рассказывается, как детям нужно себя вести, чтобы не отпугнуть сновидения.

Третье место досталось книге Дарьи Герасимовой «Удивительные звери», которая рассказывает интересные факты о зверях. За это произведение проголосовали свыше 11,4 тысячи человек — 8,28 процента участников голосования.

Всего в шорт-лист конкурса вошло 21 произведение. Пользователи портала могли прочитать отрывок этих книг перед голосованием.

Литературный конкурс на соискание премий имени Корнея Чуковского учрежден весной 2020 года правительством Москвы. Приз за первое место в каждой номинации составляет один миллион рублей.

Конкурс проводится с целью поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.