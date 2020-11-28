РИАМО - 28 ноя. До 13 декабря обучение в вузах и колледжах Подмосковья будет продолжено в дистанционном формате, для этого будут использоваться цифровые платформы, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Дальнейший режим работы будет определен исходя из эпидемиологической ситуации», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что дистанционное обучение студентов – это вынужденная мера, так как студенты, как правило, добираются до места учебы на общественном транспорте, а поэтому контактируют со многими людьми.

По ее словам, обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж», а вузы будут использовать собственные платформы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что объем программы при дистанционном обучении студентов колледжей и вузов в регионе не должен уступать очному.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.