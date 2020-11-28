РИАМО - 28 ноя. В столичные больницы за минувшие сутки доставили 1518 пациентов с подтвержденным Covid-19, на ИВЛ находятся 419 заболевших, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе за сутки подтверждено 7320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«11,2% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все заболевшие на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением. Также врачи взяли под наблюдение тех, кто близко контактировал с зараженными.

В столице соблюдать домашний режим должны горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Еще школьники 6-11 классов и студенты переведены на дистанционное обучение.

В общественных местах и транспорте города необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.