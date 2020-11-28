РИАМО - 28 ноя. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 7320 новых случаев Covid-19, всего с начала пандемии в мегаполисе выявили 592 415 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в городе скончались 8756 заболевших, выздоровели 441 535 пациентов.

За сутки на территории России зарегистрировано 27 100 новых случаев Covid-19, из них 21,1% пациентов не имели симптомов заражения. Также за минувшие сутки зафиксировано 510 летальных исходов, выздоровели 27 296 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 2 242 633 случая заболевания, умерли 39 068 пациентов, вылечились 1 739 470 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.