РИАМО - 25 ноя. В подмосковной Истре началась реконструкция завода по производству сухих адаптированных молочных смесей, общий объем инвестиций в проект составит 3,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект реконструкции завода по производству сухих молочных смесей - заменителей женского молока и сухой «молочной основы» реализует предприятие «Инфаприм». Объем выпускаемой продукции составит более 10 тысяч тонн заменителей грудного молока в год», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Основное направление деятельности компании — производство продуктов питания для детей и взрослых. Приоритетом работы «Инфаприм» считает развитие отечественной индустрии в области детского питания, в том числе специализированного и лечебного питания.

По словам Разина, на предприятии намерены реконструировать склады сырья и готовой продукции с цехом и научной лабораторией. Также будет реконструирован корпус сушки заменителей грудного молока и административно-бытовой лабораторный корпус.

Ввести объект хотят через два с половиной года. На предприятии для местных жителей создадут свыше 100 новых рабочих мест.

«Производство сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста в Московской области за 9 месяцев текущего года составило 12,9 тысячи тонн, что на 6% выше аналогичного производства в прошлом году. После ввода в эксплуатацию новых мощностей реконструированного завода производство молочных смесей для детей увеличится в 2 раза», - подчеркнул Разин.

Сегодня Подмосковье занимает второе место среди регионов – экспортеров детского питания в России. Для области перспективными направлениями экспорта выступают Казахстан, Нидерланды и Вьетнам.

«Увеличение производства после завершения работ по реконструкции завода позволит Подмосковью стать лидером в РФ по экспорту детского питания», - заключил Разин.