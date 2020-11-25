РИАМО - 25 ноя. Суд приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования ООО «Спортмедицина» («Клиники Чайка» в Крылатском) на 30 суток, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В клинике выполнялись исследования на новую коронавирусную инфекцию.

«Выявленные положительные результаты тестов на Covid-19 не направляются в органы Роспотребнадзора для организации и проведения противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении.

Из проведенных в ноябре более 2,75 тысячи исследований выделено 369 положительных результатов, при этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях.

Забор тестов выполняется на улице, исследования проводятся в неприспособленном помещении, выделенном из лифтового холла без подводки воды и естественного освещения.

Вход и помещение процедурного кабинета опечатали.