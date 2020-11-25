РИАМО - 25 ноя. Москва станет первым городом, где можно получить свою посылку в точный 15-минутный слот, новый формат доставки тестируется в «Яндекс Go», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Данный формат доставки осуществляется через локальные склады «Яндекс.Лавки».

«Работает это так: пользователь делает заказ в интернет-магазине, на следующий день товар приезжает в ближайшую «Яндекс.Лавку», откуда в любой момент можно вызвать курьера, который за 15–20 минут привезет товар точно по адресу», - говорится в сообщении.

На этапе тестирования доставка по клику доступна в 100 «Яндекс.Лавках» Москвы, при этом такой формат есть только в «Яндекс.Маркете», так как внутри одной экосистемы проще проверить, как будет работать функция.

«Цель «Яндекса» — сделать новую доставку доступной магазинам-партнерам компании в Москве и других городах», - добавляется в сообщении.

Такой формат удобен пользователям тем, что они могут контролировать время получения товара, а не ждать курьера «в первой половине дня». Благодаря интеграции с «Яндекс.Лавкой» к любому заказу можно добавить свежие продукты — овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее.

Посылку будут доставлять пешие курьеры, поэтому вес и габариты товаров для такой доставки ограничены. Это условие сохранится по крайней мере на время тестирования.

Каждый заказ также будет застрахован на сумму до 500 тысяч рублей.