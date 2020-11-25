РИАМО – 25 ноя. Депутат Государственной думы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января правильной, но нереализуемой, сообщает Газета.ru.

Ранее глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

«Поросячий визг начнется: на горло людям наступают, рыночная экономика, священные правила свободной конкуренции и так далее», — сказал Онищенко.

При этом во время новогодних каникул медслужбы работают с повышенной нагрузкой из-за роста числа алкогольных отравлений.

«В первую декаду января у нас вся страна бездельничает, а скорая помощь с утроенной нагрузкой работает. Для медиков – это абсолютно кошмарные дни», - добавил Онищенко.