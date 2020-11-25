РИАМО – 25 ноя. Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неудачах российских футбольных клубов в Лиге чемпионов, сообщает Газета.ru.

Ранее, 24 ноября, футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от испанской «Севильи» (1:2), а петербургский «Зенит» — от итальянского «Лацио» (1:3). А до этого матч​ московского ЦСКА и загребского «Динамо»​ завершился ничьей.

«Били, бьют и будут бить. А не сделаем ничего, будут бить и дальше», — написал Губерниев.

Он считает, что от матчей российских команд в Лиге чемпионов уже веет безысходностью, а серия без побед указывает на нерешенные проблемы российского футбола.