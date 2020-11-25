РИАМО - 25 ноя. Транспортно-пересадочный узел около станции московского метро «Выхино» будет обновлен, здесь возведут надземный конкорс, представляющий собой просторный зал, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из нового конкорса пассажиры смогут попасть на одноименную железнодорожную станцию, в метро или к остановке общественного транспорта. Его возведение обеспечит пассажиров удобным и безопасным переходом через Северо-Восточную хорду.

«Еще вокруг станции благоустроят территорию: здесь появится новое освещение, велопарковки, прокат самокатов и велосипедов. Остановки наземного транспорта рядом со станцией тоже обновят», – говорится в сообщении.

Проектом предусмотрены лифты и пандусы для маломобильных пассажиров, широкие комфортные лестницы, многоуровневый паркинг рядом с конкорсом.