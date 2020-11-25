РИАМО - 25 ноя. Почти 1,22 тысячи дорожных объектов привели в порядок в Подмосковье, больше всего нарушений устранили в Одинцове, Красногорске, Балашихе, Подольске и других городских округах, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«По результатам проведенных инспекторами надзорных мероприятий устранено 1,216 тысячи различных нарушений. В основном, привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Наибольшее количество нарушений устранено в Одинцовском городском округе, Красногорске, Балашихе, Подольске, Дубне, Павловском Посаде и Пушкинском», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что штрафы также выписывались за ненадлежащее состояние фасадов объектов дорожной инфраструктуры.

Из всего количества нарушений, которые устранили в Подмосковье по итогам проверки, выданы предупреждения, а это значит, что оперативная ликвидация недочетов в сфере чистоты и порядка была проведена до вынесения постановления и без штрафов.