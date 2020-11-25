РИАМО - 25 ноя. Лауреатам премии губернатора Московской области в сфере науки вручили свидетельства, размер одной премии составил 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки.

Престижная награда досталась двум авторским коллективам, а также 13 научным работникам и специалистам. В Подмосковье расположено 8 наукоградов, которые считаются основными центрами развития науки и научной деятельности. Коллективы, а также ученые, которые представляют технополисы получили свыше 60% всех премий начиная с 2012 года. Наибольшее количество досталось ученым из Пущина и Черноголовки - по 22 и 23 награды. В этом году лауреатами стали трое ученых из этих округов.

«Обеспечение инновационного развития Московской области невозможно без активного участия молодежи в процессе создания и внедрения новых технологий. Доля молодых ученых в структуре научных работников составляет сейчас более 30%. Сегодня правительство Московской области прилагает максимальные усилия для дальнейшего привлечения в науку молодых, талантливых специалистов», – говорится в официальном обращении главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, направленном лауреатам.

В обращении добавляется, что именно с этой целью 9 лет назад были учреждены ежегодные премии для молодых ученых, а количество врученных наград за это время достигло отметки в 128 штук.

Лауреатами этого года стали два представителя Фрязина, ученые из Шатуры, Мытищ, Королева, Одинцова, коллективы из Дубны и Подольска, а также ученые из института МОНИКИ. Свидетельства лауреатам были вручены заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Никитой Ивановым.

Зиновьева пожелала лауреатам этого года не останавливаться на достигнутом и активно участвовать в федеральных и региональных конкурсах научных работ для молодых исследователей.