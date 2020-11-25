РИАМО - 25 ноя. Сотрудники МВД России выявили факт хищения активов столичного АО, ущерб государству превысил 600 миллионов рублей, в настоящий момент подозреваемый в хищении задержан, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Директор открытого АО, основным акционером которого был департамент имущества Москвы, произвел финансовые операции, образовавшие фиктивную кредиторскую задолженность и банкротство общества. Дело было в 2011 году. После этого акции общества были выкуплены по заниженной цене. Таким образом, аффилированная со злоумышленником фирма завладела недвижимостью в центре столицы и нанесла финансовый ущерб государству.

«Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.