РИАМО - 25 ноя. Итоги деятельности малого и среднего предпринимательства подведут в Московской области в рамках «Итогового форума» для бизнесменов, также там определят компании, которые способствуют развитию региона, а лучших наградят ценными призами, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Открытый онлайн-форум под названием «Малый и средний бизнес Подмосковья. Итоги 2020 года» должен состоятся 16 декабря.

«Доля МСП в Московской области достаточно весомая. В Подмосковье 349 тысяч субъектов МСП. То есть каждый третий житель региона занят в предпринимательстве. Именно поэтому нам важно поддерживать и помогать нашим бизнесменам, знать наших лидеров. Заявить свою компанию для оценки на форуме может каждый предприниматель Московской области посредством подачи заявки на региональный конкурс бизнес-проектов, который проходит с 23 ноября по 2 декабря 2020 года», - сказала глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Лучшие компании будут определены голосованием, которое пройдет с 3 по 12 декабря. Членами жюри станут известные российские предприниматели и те, кто хочет поддержать проект.