РИАМО - 25 ноя. Правительство Москвы и исполнительный орган государственной власти Душанбе подписали программу сотрудничества с 2020 по 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Программу подписали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель (глава города) Душанбе, председатель Верхней палаты Высшего Собрания (парламента) Республики Таджикистан Рустами Эмомали.

«Сотрудничество между Москвой и Душанбе успешно развивалось все последние годы и имеет огромный потенциал, который обязательно будет реализован после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь председатель Душанбе Рустами Эмомали подчеркнул, что столицы Таджикистана и России связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства. Он выразил признательность за консультации врачей Душанбе со стороны их московских коллег в нынешний непростой период.

За эти годы столицы обменяются опытом и смогут реализовать совместные проекты в таких сферах как городской транспорт, городское планирование и строительство, благоустройство городской среды, развитие бизнеса, торговли и услуг.

Внимание также уделять телекоммуникационным и информационным технологиям, промышленному развитию и инновациям, образованию, науке, здравоохранению, спорту и молодежной политике.

Объем взаимной торговли между Москвой и Таджикистаном в 2019 году вырос на 9,9% (по сравнению с 2018 годом) и составил 58,8 миллиона долларов, в том числе экспорт из Москвы – 50,4 миллиона долларов, импорт из Таджикистана – 8,4 миллиона долларов.