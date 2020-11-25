РИАМО - 25 ноя. В подмосковных госпиталях есть необходимый запас кислорода для больных коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поставщики сегодня справляются, кислород везде есть, плюс мы добавляем кислород, в частности в «Патриот» мы добавили кислорода, потому что он очень востребован. <…> Самое главное – избежать ИВЛ, поэтому все это имеет принципиальное значение – кислород, питание, медикаменты, лечение, наличие врачей, протоколы», - сказал Воробьев в эфире канала «Россия 24».

Всего на данный момент в Московской области выявлено 105 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1965 человек, выздоровел и выписался 76 721 пациент.

Ранее из-за потребности Подмосковья в кислороде в регионе были налажены, а также увеличены объемы производств жидкого кислорода, включая медицинский.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Стало известно, кого в Подмосковье будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь. Всего на данный момент в Московской области выявлено 105 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Воробьев рассказал, при каких условиях могут быть сняты ограничения. Пока нет оснований снимать ограничения на массовые мероприятия.

- За 2 недели пациентов с коронавирусом в Подмосковье выписано больше, чем госпитализировано. Порядка 1150 человек еще необходимо осмотреть.

- В Подмосковье от коронавируса вакцинировали уже несколько тысяч человек. Перед вакцинацией с каждым пациентом будет вестись серьезная работа.

- Подмосковные госпитали обеспечены кислородом. Ранее из-за потребности Подмосковья в кислороде в регионе были увеличены объемы производств жидкого кислорода.

- Воробьев объяснил, почему посещает «красные зоны» по Covid‑19:

Хожу туда для того, чтобы посмотреть, как лечат пациентов, есть ли лекарства, довольны ли те, кто попал в оборудованные госпитали. Ведь до сих пор они предназначались для спорта, выставок, для чего угодно, только не для лечения

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Москве оштрафовали 335 граждан, вернувшихся из‑за рубежа и не сдавших тест на Covid‑19. Все прилетевшие до получения результатов исследования должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

- МВД опровергло слухи об указаниях по увеличению числа штрафов за отсутствие масок в Москве. Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что в Москве руководство полиции дало указание чаще штрафовать людей за отсутствие масок, а также полицейские должны выполнять план по данным штрафам.

- Около 1,5% гостей столичных заведений уведомили о возможном контакте с больным Covid‑19. На данный момент в системе зачекинились 2,1 миллиона человек.

- ​В Кремле отметили тревогу и пессимизм россиян из‑за коронавируса. По словам Пескова, в России принимаются точечные меры в борьбе с распространением инфекции, и в некоторых регионах они уже сейчас дают положительные результаты.

- Более 2,1 тыс медработников привлекли для работы в инфекционные центры Подмосковья. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.